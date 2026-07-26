Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Zulhas: Program MBG Bakal Dipercepat untuk Pesantren dan Wilayah 3T

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |10:12 WIB
Menko Zulhas: Program MBG Bakal Dipercepat untuk Pesantren dan Wilayah 3T
Menko Zulhas soal MBG (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan atau Zulhas, memastikan pemerintah akan mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pondok pesantren, sekolah berbasis agama, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Saya bikin dua tahap MBG. Satu bulan pertama, yang akan diprioritaskan adalah wilayah 3T dan sekolah berbasis agama, pondok-pondok. Ini sedang kami matangkan. Dalam satu sampai dua minggu ini, minggu ketiga saya akan paparkan kepada Bapak Presiden. Kalau disetujui, langsung berlaku,” ujar Zulhas dalam keterangannya, Minggu (26/7/2026).

Menurut Zulhas, pemerintah tengah menyusun skema khusus agar pesantren tidak perlu membangun dapur baru.

Sebaliknya, dapur yang sudah tersedia di lingkungan pondok akan dimanfaatkan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih cepat.

“Jadi pondok, sekolah-sekolah Islam, saya akan minta nanti enggak usah bikin dapur. Dapurnya di sekolah saja, dapurnya di pondok saja agar ada percepatan. Enggak usah memberi keuntungan kepada pihak lain. Pondok ya sudah, bangunnya di situ. Tinggal pengawasannya agar sehat dan bagus. Ini akan kita percepat bersama wilayah 3T,” katanya.

Selain percepatan di pesantren dan daerah 3T, pemerintah juga menyiapkan penataan sekitar 8.000 titik layanan MBG baru di Pulau Jawa.

Proses tersebut, kata Zulhas, membutuhkan waktu sekitar dua bulan karena harus didahului pendataan penerima manfaat secara menyeluruh.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/320/3231757/sudaryono-g0ui_large.jpg
Kepala BGN Sudaryono: MBG Tak Bisa Dihentikan, Ini Tender Politik Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231421/mensesneg-AWmf_large.jpg
Mensesneg Sebut Anggaran MBG Berpotensi Turun Usai Validasi Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231197/mbg-jDRt_large.jpg
Angkutan Logistik Perintis Lumpuh, Distribusi MBG Tehambat di Wilayah 3T 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/320/3226712/zulhas-mb92_large.jpg
Respons Keluhan Mitra MBG, Zulhas Akan Libatkan dalam Perumusan Kebijakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/320/3225402/mbg-ZuHg_large.png
6 Fakta MBG Dihentikan Selama Libur Sekolah, Hemat Anggaran Rp3 Triliun hingga Diprotes Pengusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/320/3222111/mbg-6tkg_large.png
Peternak Diminta Pacu Produksi Susu, Pemerintah Jamin Diserap untuk MBG
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement