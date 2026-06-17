Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp4.000, Kini Dibanderol Rp2.733.000 per Gram

Harga logam mulia tersebut bertambah Rp4.000 menjadi Rp2.733.000 per gram. (Foto: okezone.com)

JAKARTA - Harga emas Antam hari ini naik. Harga logam mulia tersebut bertambah Rp4.000 menjadi Rp2.733.000 per gram.

Sejalan dengan kenaikan tersebut, harga buyback atau harga yang diterima pemilik emas saat menjual kembali emas batangan juga naik Rp14.000 menjadi Rp2.514.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk transaksi di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta. Adapun berdasarkan laman resmi Logam Mulia, saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan total transaksi.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023, pembelian emas dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,25 persen sesuai ketentuan yang berlaku dan akan diterbitkan bukti potong PPh Pasal 22 oleh PT Antam Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini, Rabu (17/6/2026), berdasarkan laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.416.500

Emas 1 gram: Rp2.733.000

Emas 2 gram: Rp5.416.000

Emas 3 gram: Rp8.106.000

Emas 5 gram: Rp13.480.000

Emas 10 gram: Rp26.880.000

Emas 25 gram: Rp67.035.000

Emas 50 gram: Rp133.905.000

Emas 100 gram: Rp267.660.000

Emas 250 gram: Rp668.840.000

Emas 500 gram: Rp1.337.400.000

Emas 1.000 gram: Rp2.673.600.000

(Feby Novalius)

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