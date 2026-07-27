Harga Emas Antam Naik Ceban, Segram Kini Rp2,62 Juta

Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini. Logam mulia naik Rp10.000 menjadi Rp2.622.000 per gram.

Kenaikan juga terjadi pada harga beli kembali (buyback). Nilai buyback emas Antam naik Rp18.000 menjadi Rp2.370.000 per gram.

Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, pembelian emas batangan dengan ukuran 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram) dikenakan potongan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali (buyback) emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi non-NPWP. PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Untuk ukuran terkecil, emas Antam pecahan 0,5 gram dibanderol Rp1.361.000, sedangkan pecahan 1 gram dijual seharga Rp2.622.000. Selanjutnya, emas ukuran 2 gram dipasarkan dengan harga Rp5.184.000, sementara ukuran 3 gram dijual Rp7.751.000.

Adapun emas Antam pecahan 5 gram dibanderol Rp12.885.000 dan ukuran 10 gram dijual seharga Rp25.715.000. Untuk pecahan yang lebih besar, emas ukuran 25 gram dipasarkan Rp64.162.000, sedangkan ukuran 50 gram dibanderol Rp128.245.000.

Sementara itu, emas Antam ukuran 100 gram dijual seharga Rp256.412.000. Untuk pecahan 250 gram, harganya mencapai Rp640.765.000, sedangkan ukuran 500 gram dibanderol Rp1.281.320.000. Adapun emas Antam ukuran terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, dipasarkan dengan harga Rp2.562.600.000.

(Feby Novalius)

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