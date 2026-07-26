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Daftar Terbaru Harga Emas Antam di Akhir Pekan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |10:55 WIB
Daftar Terbaru Harga Emas Antam di Akhir Pekan
Harga Emas Antam (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) belum mengalami pergerakan pada perdagangan Minggu (26/7/2026). Berdasarkan informasi yang tercantum di situs resmi Logam Mulia, harga emas Antam masih sama dengan hari sebelumnya.

Harga emas Antam masih berada di level Rp2.612.000 per gram. Begitu pula dengan harga beli kembali (buyback) emas Antam yang masih stabil di harga Rp2.352.000 per gram.

Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, pembelian emas batangan mulai dari ukuran 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram) dikenakan potongan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, untuk transaksi penjualan kembali (buyback) emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi non-NPWP. PPh 22 tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Untuk ukuran terkecil, emas Antam 0,5 gram dibanderol Rp1.356.000, sedangkan ukuran 1 gram dijual seharga Rp2.612.000. Selanjutnya, emas ukuran 2 gram dipatok Rp5.164.000 dan ukuran 3 gram sebesar Rp7.721.000.

Adapun emas ukuran 5 gram dijual Rp12.835.000, sementara ukuran 10 gram dibanderol Rp25.615.000. Untuk ukuran yang lebih besar, harga emas Antam 25 gram mencapai Rp63.912.000 dan ukuran 50 gram sebesar Rp127.745.000.

 

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