Harga Emas Antam Turun Rp4.000 Jadi Rp2.610.000 per Gram

JAKARTA – Harga emas Antam hari ini menurun. Harga logam mulia tersebut turun Rp4.000 menjadi Rp2.610.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang diterima pemilik emas apabila menjual kembali emas batangan juga turun Rp8.000 menjadi Rp2.341.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One Jakarta. Adapun di laman resmi Logam Mulia, saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan total akhir.

Hal tersebut sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku). PT Antam Tbk sebagai penjual akan menerbitkan bukti potong PPh 22.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Senin (20/7/2026), berdasarkan laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.355.000

Emas 1 gram: Rp2.610.000

Emas 2 gram: Rp5.170.000

Emas 3 gram: Rp7.737.000

Emas 5 gram: Rp12.865.000

Emas 10 gram: Rp25.650.000

Emas 25 gram: Rp63.960.000

Emas 50 gram: Rp127.755.000

Emas 100 gram: Rp255.360.000

Emas 250 gram: Rp638.090.000

Emas 500 gram: Rp1.275.900.000

Emas 1.000 gram: Rp2.550.600.000

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.