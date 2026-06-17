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Harga Pangan Hari Ini: Bawang Merah Naik Jadi Rp59.900 per Kg, Cabai Rp70.350 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |11:41 WIB
Harga Pangan Hari Ini: Bawang Merah Naik Jadi Rp59.900 per Kg, Cabai Rp70.350 
Harga Pangan (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan nasional mengalami pergerakan beragam pada perdagangan Rabu (17/6/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia per pukul 10.30 WIB, beberapa komoditas utama tercatat mengalami kenaikan harga, sementara sebagian lainnya mengalami penurunan.

Kenaikan harga cukup signifikan terjadi pada komoditas bawang merah yang naik 7,25 persen menjadi Rp59.900 per kilogram (kg). Bawang putih juga mengalami kenaikan sebesar 7,47 persen menjadi Rp44.600 per kg.

Pada kelompok beras, harga beras kualitas bawah I naik 4,44 persen menjadi Rp15.300 per kg, sedangkan beras kualitas bawah II meningkat 2,76 persen menjadi Rp14.900 per kg. Beras kualitas medium I tercatat naik 1,85 persen menjadi Rp16.550 per kg dan beras kualitas medium II naik 1,87 persen menjadi Rp16.350 per kg.

Sementara itu, beras kualitas super menunjukkan tren berbeda. Beras kualitas super I turun 0,86 persen menjadi Rp17.350 per kg dan beras kualitas super II turun 0,29 persen menjadi Rp16.950 per kg.

Di kelompok cabai, harga cabai merah keriting mencatat kenaikan tertinggi, yakni 21,82 persen menjadi Rp70.350 per kg. Cabai rawit merah juga naik 8,93 persen menjadi Rp82.300 per kg, sedangkan cabai merah besar naik tipis 0,4 persen menjadi Rp62.600 per kg. Sebaliknya, cabai rawit hijau turun 6,26 persen menjadi Rp50.900 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam ras segar yang naik 3,49 persen menjadi Rp38.550 per kg. Namun, harga daging sapi mengalami penurunan. 

Daging sapi kualitas I turun 1,85 persen menjadi Rp145.850 per kg, sedangkan daging sapi kualitas II turun 2,72 persen menjadi Rp135.950 per kg.

 

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