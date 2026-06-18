Jeffrey Hendrik Jadi Dirut, Ini Daftar Lengkap Direksi BEI 2026-2030

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan direksi baru PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk masa jabatan periode tahun 2026 hingga 2030.

Dalam dokumen draf yang beredar tersebut, nama Jeffrey Hendrik menjadi Direktur Utama BEI. Nantinya akan disahkandalam RUPST pada Senin, 29 Juni 2026.

Meskipun daftar nama calon direksi BEI telah dikirimkan ke pihak otoritas bursa, OJK menegaskan bahwa penentuan akhir dan pengesahan susunan pengurus tersebut masih harus melewati mekanisme formal organisasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengonfirmasi bahwa pengumuman resmi mengenai surat keputusan OJK tersebut akan didelegasikan kepada pihak BEI sebelum nantinya dibawa ke forum tertinggi pemegang saham.

"Betul, untuk diumumkan oleh BEI, sesuai surat OJK tersebut untuk pengangkatannya nanti diagendakan dan dilakukan oleh pemegang saham dalam RUPST BEI di tgl 29 Juni 2026," ujar Hasan saat dikonfirmasi, Jakarta Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan dokumen informasi yang beredar, penetapan jajaran calon anggota Direksi BEI untuk masa bakti empat tahun ke depan ini dilakukan secara ketat dengan mengacu pada koridor regulasi yang tertuang dalam POJK Nomor 58/POJK.04/2016.

Selain itu, nama-nama yang terpilih juga didasarkan atas hasil penilaian kemampuan serta kepatutan formal yang diterbitkan oleh Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK.