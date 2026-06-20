Daftar Saham Paling Anjlok Pekan Ini, Ada MLPT hingga BNLI

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan 184 emiten saham mengalami tekanan pada perdagangan pekan ini 15-19 Juni 2026. Saham PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) menjadi saham dengan pelemahan terdalam atau top loser setelah terkoreksi 19,18 persen, dari 20.200 menjadi 16.325.

Posisi kedua ditempati saham PT Bank Permata Tbk (BNLI) yang turun 16,15 persen menjadi 2.700. Sementara saham PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI) melemah 15,86 persen dari 9.300 menjadi 7.825.

Selain itu, saham TRIN tercatat turun 14,04 persen, disusul ASPR yang terkoreksi 12,50 persen dan TMPO sebesar 12,31 persen. Saham GHON, RISE, dan VISI juga masuk dalam daftar saham dengan penurunan terbesar selama sepekan.

Menariknya, saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) turut masuk daftar top losers setelah turun 9,79 persen dari 2.860 menjadi 2.580. Pelemahan TLKM terjadi di tengah sentimen positif pasar yang mendorong mayoritas saham bergerak di zona hijau.