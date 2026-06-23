Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri Maman Soroti Dampak Pemadaman Listrik terhadap Omzet UMKM

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |08:02 WIB
Menteri Maman Soroti Dampak Pemadaman Listrik terhadap Omzet UMKM
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menaruh perhatian serius terhadap dampak terganggunya operasional bisnis karena pemadaman listrik. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Pemadaman listrik bergilir akibat kendala suplai batu bara dan hambatan teknis pembangkit listrik menuai kekhawatiran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menaruh perhatian serius terhadap dampak terganggunya operasional bisnis skala lokal yang tidak memiliki generator cadangan mandiri.

"Ini karena pada saat terjadi blackout di Jawa, pertama dampaknya ke masyarakat, yang kedua ke UMKM. Misalnya mereka yang berjualan es di daerah. Pada saat listrik mati, esnya mencair sehingga mereka tidak bisa berjualan. Begitu juga dengan produk frozen food dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya dampak sosialnya bisa ke mana-mana," jelas Maman saat ditemui di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dampak domino dari pemadaman ini dinilai dapat memperlambat pemulihan omzet harian para pedagang kecil di daerah. Kerusakan bahan baku makanan beku dan matinya mesin penunjang produksi mengharuskan otoritas kelistrikan nasional segera melakukan perbaikan mendasar.

Maman menekankan pentingnya evaluasi manajemen logistik PLN agar ancaman krisis energi serupa tidak terus berulang dan merugikan ekonomi rakyat kecil.

Kejadian pemadaman massal ini sebenarnya bukan persoalan baru yang tidak dapat diantisipasi sejak jauh hari. Otoritas kelistrikan nasional telah diingatkan mengenai rapuhnya rantai pasok energi primer yang terus berulang tanpa solusi permanen.

"Karena saya pernah ada di DPR, dulu sudah didorong bahwa potensi blackout yang terjadi tiga tahun lalu berpotensi terjadi lagi apabila supply chain management yang ada di PLN tidak segera dibenahi dan ditata dengan baik," kata Maman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225952//ojk-F1o0_large.jpeg
OJK Ungkap UU P2SK Perluas Aturan Hapus Tagih UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225811//pemadaman-Nzov_large.png
Info Pemadaman Listrik PLN, Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225827//pembangkit_listrik-kEbJ_large.jpg
Pembangkit Besar Dipulihkan, Dirut PLN: Pemadaman Listrik Bergilir Diminimalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225824//pltu-d6o8_large.jpg
PLN: Sistem Kelistrikan di Jawa Berangsur Membaik Usai Pemadaman Listrik Bergilir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225806//bahlil-9i8S_large.jpg
Bahlil Akui Pemadaman Listrik Bikin Rakyat Mengeluh, Ini Arahan ke PLN!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/320/3225691//diskon_listrik-EvdP_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen Masih Berlaku hingga 23 Juni 2026, Ini Syaratnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement