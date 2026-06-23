Menteri Maman Soroti Dampak Pemadaman Listrik terhadap Omzet UMKM

JAKARTA - Pemadaman listrik bergilir akibat kendala suplai batu bara dan hambatan teknis pembangkit listrik menuai kekhawatiran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menaruh perhatian serius terhadap dampak terganggunya operasional bisnis skala lokal yang tidak memiliki generator cadangan mandiri.

"Ini karena pada saat terjadi blackout di Jawa, pertama dampaknya ke masyarakat, yang kedua ke UMKM. Misalnya mereka yang berjualan es di daerah. Pada saat listrik mati, esnya mencair sehingga mereka tidak bisa berjualan. Begitu juga dengan produk frozen food dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya dampak sosialnya bisa ke mana-mana," jelas Maman saat ditemui di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dampak domino dari pemadaman ini dinilai dapat memperlambat pemulihan omzet harian para pedagang kecil di daerah. Kerusakan bahan baku makanan beku dan matinya mesin penunjang produksi mengharuskan otoritas kelistrikan nasional segera melakukan perbaikan mendasar.

Maman menekankan pentingnya evaluasi manajemen logistik PLN agar ancaman krisis energi serupa tidak terus berulang dan merugikan ekonomi rakyat kecil.

Kejadian pemadaman massal ini sebenarnya bukan persoalan baru yang tidak dapat diantisipasi sejak jauh hari. Otoritas kelistrikan nasional telah diingatkan mengenai rapuhnya rantai pasok energi primer yang terus berulang tanpa solusi permanen.

"Karena saya pernah ada di DPR, dulu sudah didorong bahwa potensi blackout yang terjadi tiga tahun lalu berpotensi terjadi lagi apabila supply chain management yang ada di PLN tidak segera dibenahi dan ditata dengan baik," kata Maman.