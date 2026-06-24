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Insentif Motor Listrik DItunda, Berikut Alasannya

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |07:20 WIB
Insentif Motor Listrik DItunda, Berikut Alasannya
Motor Listrik (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa program subsidi pembelian sepeda motor listrik kini ditargetkan baru dapat digulirkan pada bulan Agustus mendatang.

"Insentif motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan," ucap Airlangga selepas jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Ketika dikonfirmasi mengenai faktor yang melatarbelakangi penundaan stimulus bagi kendaraan ramah lingkungan ini, Airlangga menjelaskan bahwa mekanisme penerapannya saat ini masih berada dalam tahap evaluasi mendalam.

"Masih dikaji lagi, iya ditunda lagi, sementara dikaji dulu. (Alasan ditunda) masih terus dikaji," ucap Airlangga.

Pada rencana awal, otoritas berwenang berniat mengalokasikan kuota insentif bagi 200 ribu unit kendaraan listrik, yang terbagi rata masing-masing sebanyak 100 ribu unit untuk kategori motor dan mobil. 

Agenda penyaluran bantuan fiskal ini mulanya dijadwalkan dapat terealisasi mulai Juni 2026, akan tetapi rencana tersebut akhirnya batal terlaksana sesuai tenggat semula.

 

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