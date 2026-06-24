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Industri Petrokimia RI Perkuat Standar Demi Bersaing dan Berkelanjutan

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |15:23 WIB
Industri Petrokimia RI Perkuat Standar Demi Bersaing dan Berkelanjutan
Industri petrokimia terus memperkuat standar operasional, kualitas produk, serta penerapan aspek lingkungan. (Foto: Okezone.com/LCI)
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JAKARTA - Industri petrokimia terus memperkuat standar operasional, kualitas produk, serta penerapan aspek lingkungan dan keselamatan kerja untuk meningkatkan daya saing. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan standar mutu, lingkungan, dan keselamatan kerja yang terukur dan berkelanjutan.

PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) menjalani proses audit dua tahap oleh British Standards Institution (BSI) yang mencakup evaluasi dokumentasi, efektivitas implementasi prosedur, serta kesesuaian penerapan sistem manajemen perusahaan dalam pengelolaan mutu produk, kepatuhan lingkungan, dan praktik keselamatan kerja. Audit dilakukan secara terintegrasi dengan ruang lingkup mencakup site office dan head office untuk kegiatan manufaktur produk petrokimia. LCI dinyatakan memenuhi seluruh parameter penilaian.

“Ini merupakan bukti bahwa sistem dan budaya kerja terus diperkuat sesuai standar yang diakui secara internasional. Kami berkomitmen menjadikan pencapaian ini sebagai fondasi untuk terus mendukung pertumbuhan industri petrokimia nasional yang lebih andal dan berdaya saing,” ujar Presiden Direktur Lotte Chemical Indonesia, Yim Dong Hee, Rabu (24/6/2026).

Melalui penerapan ketiga standar tersebut, LCI berupaya memastikan proses operasional berjalan lebih konsisten, terukur, dan terdokumentasi, mulai dari pengendalian kualitas produk, pengelolaan dampak lingkungan, hingga perlindungan keselamatan tenaga kerja.

Lebih lanjut, Yim mengatakan sertifikasi tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan menjaga konsistensi penerapan sistem manajemen dalam operasional jangka panjang.

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