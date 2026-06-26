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ShopeeFood Dorong Pengembangan Kompetensi Mitra Pengemudi, Tingkatkan Kualitas Layanan

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |18:55 WIB
ShopeeFood Dorong Pengembangan Kompetensi Mitra Pengemudi, Tingkatkan Kualitas Layanan
Mitra Pengemudi mengikuti pelatihan melalui acara Kumpul Bareng SobatJOS.
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SURAKARTA – Di tengah pertumbuhan layanan pesan antar yang semakin pesat, ekspektasi pelanggan terhadap kualitas layanan juga terus meningkat. Tidak hanya mengharapkan pesanan sampai tepat waktu, pelanggan kini semakin memperhatikan aspek pelayanan, komunikasi, hingga keamanan selama proses pengantaran.

Kondisi ini membuat pengembangan kompetensi mitra pengemudi menjadi salah satu aspek yang semakin diperhatikan oleh berbagai platform layanan pesan antar. Selain kemampuan berkendara, mitra pengemudi juga perlu meningkatkan kompetensi untuk menjawab kebutuhan layanan yang terus berkembang.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Kumpul Bareng SobatJOS 2026 yang digelar di Surakarta dan diikuti lebih dari seratus Mitra Pengemudi ShopeeFood dari wilayah Solo Raya, Kamis (25/6/2026).

Selain menjadi wadah bagi para mitra untuk berkumpul, berdiskusi, dan berbagi pengalaman, kegiatan ini juga menghadirkan berbagai materi pelatihan yang berkaitan dengan pelayanan pelanggan, keselamatan berkendara, hingga perawatan kendaraan.

Head of Business Development ShopeeFood Indonesia, Rizkyandi Ramadhan menyatakan kegiatan seperti Kumpul Bareng SobatJOS menjadi salah satu upaya ShopeeFood untuk mempertemukan para mitra pengemudi agar dapat saling berbagi pengalaman sekaligus memperoleh pembekalan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan di lapangan.

"Melalui program ini, kami berharap para mitra pengemudi dapat terus mengembangkan keterampilan dan wawasan yang bermanfaat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sekaligus memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan," kata Rizkyandi.

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