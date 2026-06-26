Purbaya Guyur Lagi Dana Cadangan SAL Rp400 Triliun ke Bank Himbara

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk mengembalikan sekaligus meningkatkan akumulasi penempatan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di jajaran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi sekitar Rp400 triliun.

Keputusan tersebut diketuk palu usai Purbaya menggelar pertemuan intensif dengan jajaran direktur utama bank-bank pelat merah, meliputi BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI, pada Jumat (26/6/2026) pagi.

Purbaya memaparkan, bendahara negara sebelumnya memang sempat menarik sebagian dana simpanan pemerintah dari pos perbankan BUMN. Namun, merespons tanda-tanda adanya pengetatan likuiditas di pasar, pemerintah memilih untuk membalikkan arah kebijakan demi mengamankan stabilitas sektor keuangan nasional.

“Kan disana udah mulai kekeringan likuiditas, saya bilang ke mereka saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke himbara bahkan saya tambah,” tegas Purbaya dalam media briefing yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/6/2026).

Lebih lanjut, Purbaya merinci bauran formula penempatan dana jumbo senilai Rp400 triliun tersebut ke dalam tiga skema pembiayaan yang berbeda.

Pertama, sisa dana pemerintah di Himbara yang sebelumnya menyusut di kisaran Rp170 triliun akan digenapkan kembali menjadi Rp200 triliun untuk alokasi penempatan jangka panjang.

Kedua, pemerintah menginjeksikan tambahan likuiditas baru sebesar Rp100 triliun dengan tenor jangka pendek berdurasi tiga hingga empat bulan.