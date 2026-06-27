8 Perusahaan Antre IPO hingga Akhir Juni 2026, Didominasi Sektor Kesehatan

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat antusiasme pasar modal yang tinggi, terlihat dengan adanya 8 perusahaan yang siap IPO. (Foto ;Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat antusiasme pasar modal yang tinggi, terlihat dengan adanya 8 perusahaan yang saat ini berada dalam antrean atau pipeline untuk melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) hingga akhir Juni 2026.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengungkapkan bahwa mayoritas calon emiten tersebut, yakni sebanyak 6 perusahaan, merupakan entitas dengan aset skala besar yang nilainya melebihi Rp250 miliar.

“Hingga saat ini, terdapat 8 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI," ujar Nyoman dalam keterangannya, dikutip Sabtu (27/6/2026).

Sementara itu, satu perusahaan lainnya masuk dalam kategori aset skala menengah dengan rentang nilai antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar, dan satu perusahaan dari kategori aset skala kecil di bawah Rp50 miliar dalam daftar tersebut.

Hingga periode 26 Juni 2026, tercatat baru satu perusahaan yang telah resmi melantai di bursa dengan raihan dana mencapai Rp300 miliar.

Dilihat dari keberagaman sektornya, antrean IPO kali ini didominasi oleh sektor Consumer Non-Cyclicals (2 perusahaan) dan Healthcare (4 perusahaan).

Sektor Consumer Cyclicals dan Infrastruktur menyusul dengan masing-masing 1 perusahaan.