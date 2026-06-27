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Bio Farma Kawal Transformasi Terintegrasi, Ini Tujuannya

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |14:25 WIB
Bio Farma Kawal Transformasi Terintegrasi, Ini Tujuannya
PT Bio Farma (Persero) selaku induk Holding BUMN Farmasi mendorong transformasi dan perbaikan berkelanjutan di seluruh anak perusahaan dan afiliasi. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - PT Bio Farma (Persero) selaku induk Holding BUMN Farmasi mendorong transformasi dan perbaikan berkelanjutan di seluruh anak perusahaan dan afiliasi. 

Agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan disiplin operasional, mengoptimalkan aset dan kapasitas usaha, serta membangun daya saing bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Transformasi yang dijalankan di lingkungan Bio Farma Group merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk memastikan setiap entitas usaha memiliki fondasi bisnis yang semakin kuat, adaptif terhadap dinamika industri kesehatan, serta mampu menciptakan nilai tambah bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan.

Salah satu perkembangan positif dari agenda tersebut terlihat pada PT Indofarma (Persero) Tbk. Melalui langkah efisiensi, pengendalian biaya, penguatan tata kelola, serta optimalisasi proses operasional, Indofarma terus melakukan perbaikan fundamental secara disiplin dan terukur.
Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya, menyampaikan bahwa transformasi di seluruh entitas Bio Farma Group tidak hanya berorientasi pada perbaikan kinerja jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesiapan bisnis yang lebih kokoh dalam jangka panjang.

“Bio Farma terus mendorong transformasi dan perbaikan berkelanjutan di seluruh anak perusahaan dan afiliasi untuk memperkuat tata kelola, operasional, dan daya saing bisnis. Di Indofarma, langkah perbaikan telah menunjukkan perkembangan positif melalui efisiensi, pengendalian biaya, dan optimalisasi operasional. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya Bio Farma Group mendukung penguatan ketahanan kesehatan nasional serta kontribusi industri kesehatan Indonesia di tingkat global,” ujar Shadiq dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

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