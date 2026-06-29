Pertamina Marine Bukukan Laba Rp127 Miliar di Tengah Dinamika Maritim dan Energi

JAKARTA – PT Pertamina Marine Solutions (PMSol) membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp127,02 miliar setelah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang, antara lain, menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025. Persetujuan tersebut menegaskan kinerja positif Perseroan yang berhasil mempertahankan pertumbuhan bisnis di tengah dinamika industri maritim dan energi.

Sepanjang tahun buku 2025, PMSol mencatatkan pendapatan sebesar Rp2,64 triliun, meningkat 20,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Perseroan juga membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp127,02 miliar. Total aset Perseroan mencapai Rp877,25 miliar atau naik 14,90%, sedangkan ekuitas tumbuh 25,32% menjadi Rp521,96 miliar.

Pertumbuhan tersebut didukung oleh penguatan bisnis inti PMSol yang meliputi layanan crew management, maritime manpower, serta marine & ship inspection. Selain itu, Perseroan mengimplementasikan transformasi bisnis melalui program strategis VELOCITY yang berfokus pada ekspansi pasar, peningkatan efisiensi operasional, transformasi digital terintegrasi, penguatan hubungan pelanggan, serta pengembangan sumber daya manusia maritim.

Direktur PT Pertamina Marine Solutions, Joko Pramono, mengatakan pencapaian pada 2025 merupakan hasil konsistensi perusahaan dalam menjalankan transformasi bisnis sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.

"Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi PMSol untuk memperkuat posisi sebagai penyedia solusi maritim yang andal. Pertumbuhan kinerja yang kami capai merupakan hasil dari fokus pada bisnis inti, peningkatan kapabilitas SDM, transformasi digital, serta sinergi yang semakin kuat di lingkungan Pertamina Group. Ke depan, kami akan terus memperluas peluang bisnis, termasuk ke pasar non-captive dan internasional, agar PMSol mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan," ujarnya, Senin (29/6/2026).