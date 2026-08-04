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RI-China Perkuat Kerja Sama di Sektor Maritim

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |22:12 WIB
RI-China Perkuat Kerja Sama di Sektor Maritim
RI Kerja Sama di Sektor Maritim (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Pertamina Marine Solutions (PMSol) menjalin dua kerja sama dengan perusahaan pelayaran asal China, Xingtong Shipping dan anak perusahaannya yaitu Quanzhou Xingtong Fuxing Crew Management.

Kerja sama itu sebagai langkah memperkuat kolaborasi di sektor maritim internasional sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi pelaut Indonesia untuk berkiprah di pasar global.

Kolaborasi ini menjadi  kerja sama pertama yang dijalin dengan perusahaan pelayaran asal China. 

Di mana kemitraan strategis juga mendapat dukungan dari PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) dan PT Pertamina International Shipping (PIS) yang membuka peluang kolaborasi sekaligus memperkuat sinergi Pertamina Group dalam mengembangkan bisnis maritim di tingkat internasional.

Direktur PT Pertamina Marine Solutions (PMSol), Joko Pramono, mengatakan kemitraan dengan Xingtong Group merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas jejaring bisnis internasional sekaligus meningkatkan daya saing layanan maritim Indonesia di kancah global.

"Kerja sama dengan Xingtong Group merupakan milestone penting bagi PMSol karena menjadi kolaborasi pertama kami dengan perusahaan pelayaran asal China. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan mitra internasional terhadap kapabilitas PMSol dalam menghadirkan layanan maritim berstandar global. Kolaborasi ini tidak hanya membuka peluang bagi pelaut Indonesia untuk berkarier di armada internasional, tetapi juga memperluas sinergi pada berbagai layanan bisnis maritim, mulai dari penyediaan awak kapal, manajemen kapal, manajemen keselamatan, inspeksi kapal, operasi kapal, hingga pengembangan solusi digital dan rantai pasok," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/8/2026). 

 

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