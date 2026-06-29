Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DMO dan RKAB Batu Bara Perlu Dievaluasi demi Keandalan Sistem Kelistrikan

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |15:57 WIB
DMO dan RKAB Batu Bara Perlu Dievaluasi demi Keandalan Sistem Kelistrikan
Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dan mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara dinilai perlu dievaluasi. (Foto: Okezone.com/PTBA)
A
A
A

JAKARTA – Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dan mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara dinilai perlu dievaluasi sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional. Pasalnya, persoalan utama yang memengaruhi keandalan sistem kelistrikan berada pada aspek pasokan energi primer.

Menurut Pakar Energi Yayan Satyakti, mekanisme harga DMO yang dipatok sekitar USD70 per ton berada di bawah Harga Batu Bara Acuan (HBA) yang pada Juni 2026 berkisar antara USD84,53 hingga USD121,83 per ton. Kondisi tersebut mendorong perusahaan tambang lebih memilih pasar ekspor dibandingkan memenuhi kebutuhan pasar domestik. Dampaknya, pasokan batu bara bagi pembangkit listrik menjadi terganggu.

Dalam kajiannya disebutkan kebutuhan batu bara PT PLN (Persero) mencapai sekitar 154 juta ton, sementara kontrak pasokan hanya sekitar 134 juta ton. Akibatnya, stok batu bara di pembangkit turun hingga sekitar 10 hari, di bawah ketentuan minimum 25 hari.

Berdasarkan hasil pemodelan yang disusunnya, reformasi mekanisme harga DMO diperkirakan mampu menutup sekitar 72% kesenjangan pemadaman nasional.

"Memperbaiki satu aturan harga ini saja menutup kira-kira tiga perempat dari kesenjangan pemadaman," kata Yayan, Senin (29/6/2026).

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/320/3226974//pln-yLaf_large.jpg
ESDM Pantau Ketat Pasokan Batu Bara ke Pembangkit Cegah Pemadaman Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/320/3226511//menteri_esdm_bahlil-PU83_large.jpg
Bahlil Heran Batu Bara Habis di Pertengahan Tahun, Pengusaha Dilarang Ekspor 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/455/3226295//batu_bara-c0Oj_large.jpg
Daftar 5 Orang Terkaya Indonesia Pemilik Tambang Batu Bara, Ada yang Punya Harta Rp303,6 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/455/3226017//low_tuck_kwong-WPx0_large.png
5 Konglomerat Batu Bara di Indonesia, Siapa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/320/3225991//menteri_maman-t8OP_large.jpg
Menteri Maman Soroti Dampak Pemadaman Listrik terhadap Omzet UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225976//batu_bara-midh_large.jpg
Persetujuan RKAB Lambat Dinilai Ganggu Pasokan Batu Bara, Picu Pemadaman Listrik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement