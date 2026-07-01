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Ini Alasan Pertamina Turunkan Harga Pertamax Turbo, Dexlite hingga Avtur per 1 Juli 2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |10:02 WIB
Ini Alasan Pertamina Turunkan Harga Pertamax Turbo, Dexlite hingga Avtur per 1 Juli 2026
Penyesuaian harga BBM Pertamina dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan Avtur per 1 Juli 2026. Bahkan, penurunan harga terbesar mencapai 15 persen pada Pertamina Dex.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan penyesuaian harga dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, dengan tetap mempertimbangkan aspek fiskal, daya beli, dan kondisi perekonomian masyarakat.

"Sesuai yang kita ketahui, penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya, langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," ujar Kitty, Rabu (1/7/2026).

Berdasarkan penyesuaian tersebut, harga Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300 per liter atau lebih rendah Rp1.450 per liter.

Sementara itu, harga Pertamina Dex mengalami penurunan paling besar, yakni dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter atau turun Rp3.650 per liter, setara 15 persen.

Adapun harga Dexlite juga turun signifikan, dari Rp23.000 per liter menjadi Rp19.700 per liter atau lebih rendah Rp3.300 per liter.

Di sisi lain, harga Avtur untuk penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta, sebelum pajak, turun dari Rp22.190 per liter pada Juni menjadi Rp19.190 per liter pada Juli, atau berkurang Rp3.000 per liter.

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