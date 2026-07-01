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Harga BBM Shell Turun per Juli 2026, Ini Daftar Terbarunya

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |07:41 WIB
Harga BBM Shell Turun per Juli 2026, Ini Daftar Terbarunya
Shell Indonesia juga melakukan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal Juli 2026. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Shell Indonesia juga melakukan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal Juli 2026. BBM jenis diesel turut diturunkan harganya mulai hari ini.

Shell menurunkan harga V-Power Diesel dari Rp24.490 per liter menjadi Rp21.340 per liter. Harga ini berlaku di SPBU Shell yang ada di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Sementara itu, untuk BBM jenis lainnya seperti Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ belum tersedia sejak awal tahun ini. Oleh karena itu, BBM Shell yang saat ini tersedia hanya V-Power Diesel.

Selain Shell, BP juga melakukan penyesuaian harga BBM pada awal bulan ini.

Salah satu produknya, yakni BP Ultimate Diesel, mengalami penurunan harga pada awal bulan ini.

BP menurunkan harga BP Ultimate Diesel dari Rp25.060 per liter menjadi Rp21.340 per liter. Sementara itu, BP Ultimate masih dijual seharga Rp17.240 per liter.

Sedangkan BP 92 tetap dipasarkan seharga Rp16.670 per liter.

(Feby Novalius)

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