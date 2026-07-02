Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

BNI Perkuat Budaya Layanan Lewat CX100 Danantara

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |20:00 WIB
BNI Perkuat Budaya Layanan Lewat CX100 Danantara
BNI perkuat budaya layanan lewat CX100 Danantara. (Foto: dok BNI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat transformasi budaya layanan melalui implementasi program CX100 Danantara. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengalaman nasabah, memperkuat kapabilitas sumber daya manusia, serta mendorong organisasi yang lebih berorientasi pada pelanggan.

CX100 Danantara merupakan inisiatif Danantara Indonesia untuk memperkuat kualitas pengalaman pelanggan atau customer experience di lingkungan BUMN. Program ini mendorong transformasi layanan melalui penguatan budaya perusahaan, peningkatan kapabilitas insan perusahaan, optimalisasi proses bisnis, serta pemanfaatan teknologi secara terintegrasi.

Direktur Human Capital dan Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan, BNI berperan aktif dalam program tersebut melalui pembentukan tim lintas fungsi yang mencakup aspek People & Communication, Technology, Business Process, Operations and Services, serta Voice of Customer.

“Transformasi yang kami jalankan tidak hanya berfokus pada penguatan bisnis dan teknologi, tetapi juga pada pembangunan budaya kerja yang kuat serta membangun pengalaman nasabah yang semakin baik dan relevan dengan kebutuhan masa depan,” ujar Munadi dalam keterangan tertulis.

Menurut Munadi, transformasi budaya menjadi bagian penting dalam upaya BNI mewujudkan visi sebagai lembaga keuangan global terpercaya yang unggul dalam inovasi dan kinerja berkelanjutan. Transformasi tersebut tetap berpijak pada nilai dan jati diri BNI yang terangkum dalam semangat Swadharma Bhakti Nagara.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/11/3227755//pnm-6qcZ_large.jpg
PNM Raih GCG Awards 2026, Bukti Tata Kelola Berdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/320/3227672//said_iqbal-oq42_large.jpg
Cegah PHK, Said Iqbal Minta Danantara Suntik Modal ke Perusahaan yang Hampir Bangkrut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/11/3227669//pegadaian_ukw-hjFt_large.jpeg
Tingkatkan Kompetensi Jurnalisme, Pegadaian Kembali Gelar UKW untuk Ratusan Wartawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/11/3227620//pajak_kendaraan_di_prj-SYMO_large.jpg
Bayar Pajak Kendaraan di PRJ 2026, Bebas Denda dan Bisa Dapat Suvenir Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/16/3227577//teknologi_ai_di_samsung_galaxy_s26_series-uwnD_large.jpg
4 AI di Galaxy S26 Series yang Bantu Aktivitas Harian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/12/3227576//telur_rebus-kxBw_large.jpg
Inilah 7 Manfaat Telur Rebus untuk Kesehatan Tubuh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement