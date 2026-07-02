Emiten Bank (BCIC) Rombak Susunan Direksi dan Komisaris

PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025. (foto: okezone.com/Freepik)

JAKARTA – PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025. Pemegang saham menyetujui seluruh agenda yang diajukan perseroan, termasuk Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2025, perubahan Anggaran Dasar, penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, penetapan remunerasi pengurus, serta perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan.

Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai, menyampaikan bahwa RUPST merupakan forum tertinggi perseroan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham atas pelaksanaan pengelolaan bank, termasuk kinerja direksi dan pelaksanaan tugas pengawasan dewan komisaris.

Penyelenggaraan RUPST juga menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam menjaga transparansi kepada investor publik serta memperkuat implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sepanjang 2025, perseroan menghadapi tekanan industri dan kondisi makroekonomi yang berdampak terhadap kinerja keuangan.

Di tengah kondisi tersebut, J Trust Bank menjalankan strategi bisnis secara lebih selektif dan hati-hati dengan menitikberatkan pada penguatan fundamental, kualitas portofolio, pengendalian internal, serta pengelolaan risiko yang terukur.

“2025 menjadi periode yang menuntut kedisiplinan bagi perseroan. Kami memilih untuk tidak mengejar pertumbuhan secara agresif, melainkan memperkuat fondasi bisnis melalui tata kelola, pengendalian internal, kualitas aset, dan manajemen risiko yang lebih terukur. Bagi kami, pertumbuhan yang sehat harus dibangun secara prudent agar mampu menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Ritsuo Fukadai.