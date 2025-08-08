Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten Bank (BCIC) Cetak Laba Rp112 Miliar di Semester I-2025

Zefanya Hillary Siwalette , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |13:05 WIB
Emiten Bank (BCIC) Cetak Laba Rp112 Miliar di Semester I-2025
BCIC meraup laba Rp112,86 miliar pada semester I tahun 2025. (Foto: Okeozne.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) meraup laba Rp112,86 miliar pada semester I tahun 2025. Ini melonjak 30,49% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp86,49 miliar.

Kenaikan laba disumbang dari melonjaknya laba operasional bank sebesar 58,56% menjadi Rp123,70 miliar.

Peningkatan laba operasional dipicu oleh pertumbuhan kredit netto bank sebesar Rp28,58 triliun (net) di semester I 2025 dari sebelumnya Rp26,98 triliun (net) di semester I 2024 atau tumbuh 5,95% YoY (year-on-year) dengan rasio NPL net semester I 2025 yang terjaga di level 1,37 persen.

Pada semester I 2025, bank juga berhasil mencatatkan perolehan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp33,96 triliun.

"Selama semester pertama ini, bank mempertahankan momentum dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi pinjaman dan simpanan nasabah bank serta terjaga kualitas asetnya," kata Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai, dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (8/8/2025).

Kinerja bank juga ditopang oleh permodalan yang kuat dengan rasio kecukupan modal sebesar 13,11 persen pada posisi Juni 2025 yang menunjukkan bahwa bank berada pada posisi yang baik untuk terus tumbuh berkelanjutan.

 

