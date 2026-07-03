MSIN Raih Bisnis Indonesia Awards 2026 Berkat Kinerja dan Tata Kelola

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) berhasil meraih penghargaan Bisnis Indonesia Awards 2026 untuk kategori Media dan Hiburan. Penghargaan ini tidak hanya diberikan karena kinerja keuangan perusahaan yang solid, tetapi juga karena dinilai memenuhi berbagai indikator nonfinansial yang menjadi pertimbangan dewan juri.

Ketua Dewan Juri Bisnis Indonesia Awards 2026, Raden Pardede, mengatakan aspek keuangan memang menjadi penilaian utama, terutama terkait pertumbuhan dan ketahanan perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Namun, dewan juri juga menilai komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), tata kelola perusahaan, hingga reputasi bisnis.

"Yang perlu kita lihat adalah kekuatan finansialnya dulu, baik dari sisi pertumbuhan maupun daya tahan terhadap goncangan. Di samping itu, kami juga melihat faktor-faktor yang tidak terlihat di data keuangan, termasuk sustainability, CSR, faktor sosial, dan lingkungan. Itu menjadi nilai tambah," ujar Raden usai malam penganugerahan Bisnis Indonesia Awards 2026 di Hotel Raffles Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menurut Raden, perusahaan penerima penghargaan juga harus memiliki rekam jejak yang baik serta menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Karena itu, dewan juri turut mempertimbangkan reputasi perusahaan, kepatuhan dalam membayar pajak, hingga tidak adanya catatan negatif yang dapat memengaruhi kredibilitas perusahaan.

"Kami juga melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang diberikan award ini punya reputasi yang bagus. Jangan sampai ada faktor negatif. Artinya, perusahaan juga merupakan pembayar pajak yang baik dan tidak memiliki pemberitaan negatif. Itu menjadi faktor tambahan yang berpengaruh terhadap penentuan pemenang," katanya.