Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MSIN Raih Bisnis Indonesia Awards 2026 Berkat Kinerja dan Tata Kelola

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |08:45 WIB
MSIN Raih Bisnis Indonesia Awards 2026 Berkat Kinerja dan Tata Kelola
PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) berhasil meraih penghargaan Bisnis Indonesia Awards 2026 untuk kategori Media dan Hiburan. (Foto :Okezone.com/iNews Media Group)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) berhasil meraih penghargaan Bisnis Indonesia Awards 2026 untuk kategori Media dan Hiburan. Penghargaan ini tidak hanya diberikan karena kinerja keuangan perusahaan yang solid, tetapi juga karena dinilai memenuhi berbagai indikator nonfinansial yang menjadi pertimbangan dewan juri.

Ketua Dewan Juri Bisnis Indonesia Awards 2026, Raden Pardede, mengatakan aspek keuangan memang menjadi penilaian utama, terutama terkait pertumbuhan dan ketahanan perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Namun, dewan juri juga menilai komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), tata kelola perusahaan, hingga reputasi bisnis.

"Yang perlu kita lihat adalah kekuatan finansialnya dulu, baik dari sisi pertumbuhan maupun daya tahan terhadap goncangan. Di samping itu, kami juga melihat faktor-faktor yang tidak terlihat di data keuangan, termasuk sustainability, CSR, faktor sosial, dan lingkungan. Itu menjadi nilai tambah," ujar Raden usai malam penganugerahan Bisnis Indonesia Awards 2026 di Hotel Raffles Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menurut Raden, perusahaan penerima penghargaan juga harus memiliki rekam jejak yang baik serta menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Karena itu, dewan juri turut mempertimbangkan reputasi perusahaan, kepatuhan dalam membayar pajak, hingga tidak adanya catatan negatif yang dapat memengaruhi kredibilitas perusahaan.

"Kami juga melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang diberikan award ini punya reputasi yang bagus. Jangan sampai ada faktor negatif. Artinya, perusahaan juga merupakan pembayar pajak yang baik dan tidak memiliki pemberitaan negatif. Itu menjadi faktor tambahan yang berpengaruh terhadap penentuan pemenang," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/320/3227933//bi-POnI_large.jpg
Raih Bisnis Indonesia Awards 2026, Angela Tanoesoedibjo Tegaskan MNC Digital Terus Berinovasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/320/3227932//bi-H5hW_large.jpg
MNC Digital Entertainment Raih Bisnis Indonesia Awards 2026 Kategori Media & Hiburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/320/3226767//msin-ALtb_large.jpg
MSIN Fokus Pengembangan Bisnis di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/278/3226764//msin-1EQX_large.jpg
MSIN Raih Pendapatan Rp3,8 Triliun Tumbuh 18 Persen di 2025, Laba Bersih Melonjak 140 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/320/3225467//angela-f941_large.jpg
MNC Digital Paparkan Transformasi Streaming dan Momentum Global V+Short di APOS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/278/3220128//hary_tanoe-3ecY_large.jpg
MNC Digital Entertainment (MSIN) Siap Listing di Bursa Hong Kong, Incar Pasar Global
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement