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MSIN Fokus Pengembangan Bisnis di 2025

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |19:08 WIB
MSIN Fokus Pengembangan Bisnis di 2025
MSIN (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham atas laba tahun buku 2025. Keputusan tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).

Direktur MSIN, Rudy Hidayat menyampaikan perseroan telah mengusulkan penggunaan laba bersih tahun buku 2025 sesuai hasil pembahasan dalam rapat. Menurutnya, sisa laba bersih akan dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk mendukung kebutuhan pendanaan perusahaan dalam memperkuat permodalan serta mempercepat pengembangan usaha.

"Tidak ada pembagian dividen perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Sisa keuntungan akan dibukakan sebagai laba ditahan untuk pendanaan yang dibutuhkan dalam rencana perseroan untuk memperkuat permodalan dan pengembangan usaha di seluruh lini bisnis," kata Rudy.

Lebih jauh ia menyatakan keuntungan perseroan akan dialokasikan akan digunakan untuk meningkatkan produksi konten original. Hal ini menurutnya sangat penting untuk dilakukan guna mempercepat pertumbuhan platform digital.

Dalam usulannya, perseroan juga menetapkan Rp1 miliar dari laba bersih sebagai dana cadangan untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar perusahaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

 

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