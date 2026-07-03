MSIN Raih Penghargaan Media dan Hiburan, Inovasi Jadi Kunci Hadapi Tantangan

PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) mendapat pengahragaan Bisnis Indonesia Awards kategori Media dan Hiburan. (Foto :okezone.com/iNews Media Group)

JAKARTA - Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2026 telah selesai digelar. Salah satu penerima penghargaan adalah PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) pada kategori Media dan Hiburan.

Menurut Ketua Dewan Juri BIA 2026, Raden Pardede, seluruh penerima penghargaan diharapkan semakin bersemangat menghadirkan inovasi di tengah situasi global yang semakin dinamis.

"Harapan kami, tentu para pemenang akan semakin bersemangat. Kenapa? Karena di tengah situasi dunia yang semakin dinamis saat ini, tantangannya begitu banyak. Dengan mendapatkan award, harapan kami mereka akan semakin termotivasi dan mampu melewati berbagai ketidakpastian," kata Raden usai gala dinner di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Ia juga berharap perusahaan yang belum meraih penghargaan tidak patah semangat. Menurutnya, hal tersebut justru harus menjadi motivasi untuk terus berkembang.

"Demikian juga kepada yang belum menang, harapan kami jangan menjadi tidak bersemangat. Justru mereka harus bekerja lebih keras agar bisa meraih award pada tahun-tahun mendatang," ujarnya.