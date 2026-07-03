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Dear Generasi Muda: Dunia Kerja Kini Butuh Skill, Bukan Sekadar Sekolah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |09:34 WIB
Dear Generasi Muda: Dunia Kerja Kini Butuh Skill, Bukan Sekadar Sekolah
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan generasi muda bahwa keterampilan (skill) harus terus ditingkatkan. (foto: Okezone.com/Kemnaker)
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JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan generasi muda bahwa keterampilan (skill) harus terus ditingkatkan agar mampu menghadapi dunia kerja yang terus berubah seiring pesatnya perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), digitalisasi, dan otomatisasi.

Menurutnya, tantangan ketenagakerjaan ke depan tidak hanya pada perluasan kesempatan kerja, tetapi juga pada upaya membekali tenaga kerja Indonesia dengan future skills yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Kepada generasi muda, stay relevant dan terus upgrade skill Anda karena dunia kerja masa depan mencari skill, not school," kata Menaker Yassierli, Jumat (3/7/2026).

Menaker mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi berbagai inisiatif dari berbagai perusahaan dalam meningkatkan kompetensi generasi muda. Menurutnya, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing di tengah transformasi dunia kerja.

"Kami mengapresiasi semua inisiatif yang dibangun berbagai entitas bangsa. Yang terpenting, kita sama-sama peduli dan melakukan aksi nyata untuk meningkatkan kompetensi anak bangsa," ujarnya.

Ia menegaskan, perkembangan AI, Internet of Things (IoT), dan teknologi digital lainnya akan terus mengubah kebutuhan dunia kerja. Karena itu, peningkatan keterampilan harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak ada masyarakat yang tertinggal akibat disrupsi teknologi.

"Semangat kami di Kemnaker adalah no one left behind. Jangan sampai disrupsi AI dan otomatisasi membuat anak bangsa kehilangan kesempatan karena tidak memiliki akses untuk meningkatkan keterampilannya," tegasnya.

(Feby Novalius)

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