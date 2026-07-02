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Intelligent Automation Jadi Peluang Karier di Dunia Kerja Masa Depan

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |18:18 WIB
Intelligent Automation Jadi Peluang Karier di Dunia Kerja Masa Depan
Intelligent automation mulai diperkenalkan sebagai bagian dari kesiapan menghadapi kebutuhan dunia kerja yang semakin terdigitalisasi. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Intelligent automation mulai diperkenalkan sebagai bagian dari kesiapan menghadapi kebutuhan dunia kerja yang semakin terdigitalisasi. Inisiatif ini menitikberatkan pada penguatan pemahaman teknologi otomasi cerdas di kalangan talenta muda dan profesional awal karier, Kamis (2/7/2026).

Materi intelligent automation dinilai relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Peserta menilai pemaparan bersifat praktis, mudah dipahami, serta berkaitan langsung dengan aktivitas operasional di berbagai sektor industri.

Melalui studi kasus, peserta diperkenalkan pada penerapan intelligent automation dalam menyederhanakan proses kerja repetitif, mengurangi pekerjaan manual, serta meningkatkan efisiensi operasional.

Chief Executive Officer (CEO) Mostrans, Berty Argiyantari, menilai intelligent automation telah menjadi bagian dari kebutuhan operasional bisnis, khususnya di sektor logistik.

“Mostrans memiliki DNA inovasi sehingga kami terus mengembangkan fitur berbasis digital, salah satunya intelligent automation. Salah satu penerapannya adalah route optimization, yaitu menentukan rute paling optimal dalam proses pengiriman. Teknologi ini membantu menyeimbangkan efisiensi dan efektivitas layanan,” ujar Berty.

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