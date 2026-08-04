Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 Dibuka, Ayo Sesuaikan Keterampilan dengan Dunia Kerja

Pemerintah resmi membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 4 yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 12 Agustus 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Pemerintah resmi membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 4 yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 12 Agustus 2026. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi masyarakat melalui pelatihan berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui platform Skillhub. Setelah masa pendaftaran berakhir, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melaksanakan seleksi peserta pada 13–19 Agustus 2026, mengumumkan hasil seleksi pada 20 Agustus 2026, dan memulai pelatihan pada 26 Agustus 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, menjelaskan bahwa perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis menuntut tenaga kerja untuk terus meningkatkan keterampilan agar tetap kompetitif.

"Melalui Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4, kami ingin memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Bekal keterampilan yang dimiliki diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang, baik untuk bekerja maupun berwirausaha," ujar Darmawansyah, Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, seluruh program pelatihan dirancang dengan pendekatan berbasis kompetensi sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja.