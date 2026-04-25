Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tantangan Ketenagakerjaan RI: PRT hingga Driver Ojol Belum Seluruhnya Terlindungi Jaminan Sosial

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |19:05 WIB
Salah satu tantangan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini adalah memastikan pekerja informal mendapatkan perlindungan jaminan sosial. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa salah satu tantangan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini adalah memastikan pekerja informal mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ia mendorong perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan agar dapat menjangkau pekerja rumah tangga, pengemudi ojek daring, kurir, serta pekerja di sektor perikanan dan perkebunan.

“Semangat utama kita adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini menjadi dasar dalam setiap kebijakan,” ujarnya, Sabtu (25/4/2026).

Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan regulasi bagi pekerja di sektor ekonomi digital dan kelompok rentan lainnya agar memperoleh perlindungan jaminan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab pemberi kerja.

Selain itu, pekerja rumah tangga juga didorong masuk dalam sistem jaminan sosial nasional melalui penguatan regulasi, sehingga diakui sebagai pekerja dan memperoleh hak perlindungan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/320/3214367//pekerja-X1D3_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/320/3212551//ai-NazC_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/320/3212480//menaker-hDKQ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/320/3212371//pekerja-KdtG_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/320/3209199//driver_ojol-pabQ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206294//kerja-Vt0f_large.jpg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement