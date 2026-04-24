Dunia Kerja Kini Utamakan Kompetensi, Bukan Sekadar Ijazah

Kompetensi menjadi faktor utama agar pekerja mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja yang berlangsung cepat. (Foto: Okezone.com/Livemint)

JAKARTA — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengungkapkan bahwa perkembangan dunia kerja saat ini menuntut pekerja memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang pekerjaannya, bukan sekadar ijazah. Kompetensi menjadi faktor utama agar pekerja mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja yang berlangsung cepat.

“Dunia kerja saat ini tidak hanya melihat ijazah, tetapi juga kompetensi. Sertifikasi menjadi nilai tambah penting agar pekerja mampu bersaing dan berkembang, serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri,” ujar Afriansyah Noor, Jumat (24/4/2026).

Dia menjelaskan, penguatan kompetensi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan dan sertifikasi, seperti balai pelatihan vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Politeknik Ketenagakerjaan, serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Program tersebut mencakup pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, hingga peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Selain itu, Afriansyah Noor juga menekankan pentingnya hubungan industrial yang harmonis di lingkungan kerja. Ia mengajak serikat pekerja di lingkungan Sucofindo untuk menjaga persatuan dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tempat kerja.

“Jika komunikasi berjalan baik dan semua pihak saling mendukung, maka perusahaan akan maju dan pekerja semakin sejahtera,” tuturnya.