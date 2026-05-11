Update Terbaru Pengangguran dan Jumlah Pekerja di Indonesia, Ini Faktanya

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 154,91 juta orang per Februari 2026. Dari total tersebut, sebanyak 147,67 juta orang telah bekerja, sementara 7,24 juta orang lainnya masih menganggur.

Di saat yang sama, jumlah pekerja penuh waktu maupun pekerja paruh waktu atau freelance tercatat sama-sama mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun lalu.

Berikut fakta-fakta menarik terkait angka pengangguran dan jumlah pekerja di Indonesia, Senin (11/5/2026):

1. Jumlah Pekerja Penuh Waktu Capai 98,59 Juta Orang

Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan mayoritas penduduk bekerja di Indonesia masih didominasi pekerja penuh waktu.

"Penduduk yang bekerja terdiri atas pekerja penuh sebanyak 98,59 juta orang atau bertambah 2,11 juta orang," kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Selain pekerja penuh waktu, jumlah pekerja paruh waktu atau freelance juga meningkat menjadi 38,35 juta orang atau bertambah sekitar 730 ribu orang dibanding Februari 2025.

Sementara itu, jumlah setengah pengangguran tercatat sebanyak 10,73 juta orang atau turun sekitar 940 ribu orang secara tahunan.

2. Pengangguran Turun Jadi 7,24 Juta Orang