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Rayakan HUT ke-80, BNI Hadirkan Promo Spesial Terus Ada, Ada Terus

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |14:30 WIB
Rayakan HUT ke-80, BNI Hadirkan Promo Spesial Terus Ada, Ada Terus
BNI hadirkan program spesial Terus Ada, Ada Terus dalam rangka HUT ke-80. (Foto: dok BNI)
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JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan rangkaian program spesial bertajuk 'Terus Ada, Ada Terus' untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80. Program ini menjadi bentuk apresiasi BNI kepada nasabah atas kepercayaan yang telah diberikan selama delapan dekade.

Melalui program tersebut, BNI menawarkan berbagai promo di sektor perjalanan, kuliner, fashion, gaya hidup, elektronik, hingga kebutuhan rumah tangga. Penawaran ini dapat dinikmati nasabah melalui transaksi menggunakan QRIS wondr by BNI maupun Kartu BNI.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, rangkaian promo HUT ke-80 merupakan bagian dari komitmen BNI untuk memberikan nilai tambah kepada nasabah, sekaligus memperluas pemanfaatan layanan transaksi digital di ekosistem pembayaran perseroan.

“Selama 80 tahun, BNI terus hadir menemani berbagai fase kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui program HUT ke-80 ini, kami ingin memberikan apresiasi kepada nasabah sekaligus menghadirkan pengalaman bertransaksi yang lebih hemat, praktis, dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Salah satu promo unggulan yang dihadirkan BNI adalah diskon hingga Rp8 juta untuk transaksi di Dwidayatour menggunakan Kartu Debit BNI, Kartu Kredit BNI, Kartu Debit BNI Emerald, maupun Kartu Debit BNI Private. Promo ini berlaku pada periode 4–31 Juli 2026 dan dapat digunakan untuk berbagai produk perjalanan di seluruh outlet Dwidayatour.

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