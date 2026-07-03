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8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |16:56 WIB
8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara
8 dekade BNI usung semangat Swadharma Bhakti Nagara. (Foto: dok BNI)
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JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memasuki usia delapan dekade sebagai bank nasional pertama milik negara. Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 yang jatuh pada 5 Juli 2026, BNI mengusung tema 'Swadharma Bhakti Nagara' sebagai refleksi perjalanan perseroan dalam mengabdi kepada bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia.

Dalam momentum tersebut, BNI juga menghadirkan program spesial bertajuk 'Terus Ada, Ada Terus' sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah setia pengguna produk dan layanan BNI.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, perjalanan BNI selama 80 tahun tidak hanya mencerminkan pertumbuhan bisnis, tetapi juga konsistensi perseroan dalam menjaga kepercayaan publik dan menjalankan peran sebagai bank yang lahir dari semangat kebangsaan.

"Selama delapan dekade, BNI telah tumbuh bersama Indonesia. Setiap langkah yang kami tempuh selalu dilandasi semangat untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Putrama dalam keterangan tertulis.

Menurut Putrama, kemampuan BNI untuk bertahan, bertumbuh, dan tetap relevan selama delapan dekade bertumpu pada nilai Swadharma Bhakti Nagara. Nilai tersebut menjadi kompas dalam menjalankan tanggung jawab profesional, pengabdian kepada masyarakat, serta kontribusi bagi kepentingan bangsa.

Dia menjelaskan, Swadharma mencerminkan kesadaran untuk menjalankan tanggung jawab secara disiplin, berintegritas, dan kompeten. Bhakti menggambarkan semangat pengabdian agar setiap keputusan bisnis memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Sementara Nagara menegaskan orientasi BNI untuk mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.

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