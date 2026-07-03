bank bjb Dukung Kewirausahaan bagi Calon Pensiunan Kementerian Agama

SEMARANG – Persiapan pensiun tidak cukup dilakukan menjelang berakhirnya masa kerja. Masa pensiun perlu dirancang sejak dini agar seseorang memiliki kesiapan finansial, mental, maupun sosial saat memasuki masa purnabakti.

Sebagai bentuk dukungan dalam mendampingi nasabah di setiap fase kehidupan, bank bjb kembali menyelenggarakan Workshop Kewirausahaan melalui Program bjb Pra-Purnapreneurship pada Kamis (2/7/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang yang dalam beberapa tahun mendatang akan memasuki masa pensiun.

Workshop tersebut diselenggarakan oleh bank bjb Kantor Cabang Semarang bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang sebagai bentuk sinergi dalam mempersiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menghadapi masa pensiun secara lebih matang. Program ini menjadi wujud kepedulian bank bjb bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari produktivitas, melainkan awal babak kehidupan baru yang tetap dapat dijalani secara aktif, mandiri, dan sejahtera.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, H. Ta'yinul Biri Bagus Nugroho dan Pemimpin bank bjb Kantor Cabang Semarang Risto Livian Surbakti. Dalam sambutannya, melalui kegiatan ini dapat memperkuat kesiapan ASN menghadapi masa pensiun melalui peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Melalui kolaborasi tersebut, peserta tidak hanya memperoleh materi teoritis, tetapi juga inspirasi langsung dari pelaku usaha yang telah berhasil membangun bisnis secara berkelanjutan.