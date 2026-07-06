Perbandingan Harga BBM Pertamina, BP, dan Shell per 6 Juli 2026, Mana yang Paling Murah?

Perbandingan Harga BBM Pertamina, BP, dan Shell per 6 Juli 2026, Mana yang Paling Murah? (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis diesel dari PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, dan BP Indonesia kompak turun pada awal Juli 2026. Di antara ketiga operator tersebut, Pertamina Dex mencatat penurunan harga paling besar, sedangkan harga diesel BP dan Shell kini berada di level yang sama.

Jika dibandingkan, Pertamina Dex turun dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter atau berkurang Rp3.650. Sementara itu, Dexlite turun dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter.

Di sisi lain, BP Ultimate Diesel dipangkas dari Rp25.060 menjadi Rp21.340 per liter atau turun Rp3.720. Adapun Shell V-Power Diesel turun dari Rp24.490 menjadi Rp21.340 per liter atau lebih murah Rp3.150.

Dengan demikian, Dexlite menjadi BBM diesel nonsubsidi dengan harga paling rendah, yakni Rp19.700 per liter. Sementara itu, Pertamina Dex dibanderol Rp21.150 per liter, lebih murah Rp190 dibandingkan BP Ultimate Diesel maupun Shell V-Power Diesel yang sama-sama dijual Rp21.340 per liter.

Selain produk diesel, Pertamina juga menurunkan harga Pertamax Turbo dan Avtur. Sementara itu, harga Pertamax dan Pertamax Green tidak mengalami perubahan.