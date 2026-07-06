Perbandingan Kisaran Gaji UMR Indonesia dengan Vietnam dan Filipina

JAKARTA – Perbandingan kisaran gaji UMR Indonesia dengan Vietnam dan Filipina. Besaran gaji menunjukan adanya perbedaan signifikan baik dari sisi nominal, struktur penetapan, maupun tingkat disparitas antarwilayah pada 2026.

Indonesia: UMP Tertinggi Tembus Rp5,7 Juta

Di Indonesia, upah minimum provinsi (UMP) ditetapkan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Pemerintah menggunakan formula yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu (Alfa) yang berada pada rentang 0,5 hingga 0,9.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat disparitas cukup lebar antarwilayah. DKI Jakarta mencatat UMP tertinggi secara nasional sebesar Rp5,72 juta per bulan. Sementara itu, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan UMP terendah yakni sekitar Rp2,31 juta per bulan.

Dari sisi pertumbuhan, Sulawesi Tengah mencatat kenaikan upah tertinggi sebesar 9,08 persen, sedangkan Papua Tengah tidak mengalami perubahan atau 0 persen. Di tingkat kabupaten/kota, Kota Bekasi mencatat upah minimum tertinggi di Jawa Barat dengan nilai Rp5.994.443 per bulan.

Vietnam: Upah Minimum Naik hingga 7,2 Persen

Sementara itu di Vietnam, pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum regional sebesar VND 250.000 hingga VND 350.000 per bulan atau sekitar US$9,5–13,3 mulai 1 Januari 2026. Kenaikan tersebut setara rata-rata 7,2 persen dibandingkan ketentuan sebelumnya.