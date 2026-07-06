Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Kisaran Gaji UMR Indonesia dengan Vietnam dan Filipina

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |22:03 WIB
Perbandingan Kisaran Gaji UMR Indonesia dengan Vietnam dan Filipina
Perbandingan kisaran gaji UMR Indonesia dengan Vietnam dan Filipina. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Perbandingan kisaran gaji UMR Indonesia dengan Vietnam dan Filipina. Besaran gaji menunjukan adanya perbedaan signifikan baik dari sisi nominal, struktur penetapan, maupun tingkat disparitas antarwilayah pada 2026.

Indonesia: UMP Tertinggi Tembus Rp5,7 Juta

Di Indonesia, upah minimum provinsi (UMP) ditetapkan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Pemerintah menggunakan formula yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu (Alfa) yang berada pada rentang 0,5 hingga 0,9.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat disparitas cukup lebar antarwilayah. DKI Jakarta mencatat UMP tertinggi secara nasional sebesar Rp5,72 juta per bulan. Sementara itu, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan UMP terendah yakni sekitar Rp2,31 juta per bulan.

Dari sisi pertumbuhan, Sulawesi Tengah mencatat kenaikan upah tertinggi sebesar 9,08 persen, sedangkan Papua Tengah tidak mengalami perubahan atau 0 persen. Di tingkat kabupaten/kota, Kota Bekasi mencatat upah minimum tertinggi di Jawa Barat dengan nilai Rp5.994.443 per bulan.

Vietnam: Upah Minimum Naik hingga 7,2 Persen

Sementara itu di Vietnam, pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum regional sebesar VND 250.000 hingga VND 350.000 per bulan atau sekitar US$9,5–13,3 mulai 1 Januari 2026. Kenaikan tersebut setara rata-rata 7,2 persen dibandingkan ketentuan sebelumnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/320/3222220//pns-gqBJ_large.jpg
Apakah Tanggal Gajian PNS Pusat dan Daerah Sama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220175//pns-qs4F_large.jpg
Segini Gaji Guru PNS per Golongan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3217883//prabowo_ratas-qR56_large.jpg
Segini Kisaran Gaji dan Tunjangan Menteri Serta Wakil Menteri Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/320/3215423//satpol_pp-MzAJ_large.jpg
Berapa Gaji dan Tunjangan Satpol PP Jakarta? Ini Kisarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/320/3214185//spbu-w6Ea_large.jpg
Syarat dan Cara Melamar Kerja sebagai Operator SPBU Pertamina dan Shell
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/320/3212539//mahasiswa-Pod6_large.png
Berapa Gaji Lulusan S1 Hukum? Ini Kisaran dan Prospek Kerjanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement