HOME FINANCE HOT ISSUE

Syarat dan Cara Melamar Kerja sebagai Operator SPBU Pertamina dan Shell

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |16:05 WIB
Syarat dan Cara Melamar Kerja sebagai Operator SPBU Pertamina dan Shell
Syarat dan cara melamar kerja sebagai operator SPBU Pertamina dan Shell. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA – Syarat dan cara melamar kerja sebagai operator SPBU Pertamina dan Shell.

Operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), baik milik Pertamina maupun swasta seperti Shell, menjadi salah satu pekerjaan yang banyak diminati masyarakat. Karena tingginya minat tersebut, calon pelamar perlu memahami syarat dan cara melamar agar dapat mempersiapkan diri dengan baik.

Secara umum, persyaratan menjadi operator SPBU Pertamina maupun Shell tidak jauh berbeda. Kandidat biasanya diharapkan berusia maksimal sekitar 28 tahun, berpendidikan minimal SMA/SMK, serta memiliki karakter jujur, rajin, ramah, dan berpenampilan rapi. Selain itu, kemampuan bekerja dalam tim juga menjadi nilai penting dalam proses seleksi.

Syarat melamar menjadi operator SPBU antara lain surat lamaran, fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), daftar riwayat hidup (CV), fotokopi ijazah, dan pas foto terbaru.

Bagi masyarakat yang ingin melamar sebagai operator SPBU Pertamina maupun Shell, dapat memantau informasi lowongan resmi melalui Pertamina, Shell, atau situs pencarian kerja terpercaya.

Adapun tahapan melamar kerja umumnya mencakup beberapa langkah berikut:

Maksimalkan CV
CV merupakan dokumen kunci dalam proses lamaran kerja karena berfungsi menampilkan profil, pengalaman, dan pencapaian pelamar.

Beberapa tips yang dapat dilakukan:

- Pastikan CV selalu terbaru
- Batasi CV maksimal dua halaman dengan format sederhana
- Gunakan subjudul seperti “Pendidikan” dan “Pengalaman Kerja”
- Hindari pernyataan umum tanpa bukti pendukung
- Sesuaikan kemampuan dan pengalaman dengan posisi yang dilamar
- Perbarui profil LinkedIn untuk mendukung proses rekrutmen

Data pribadi
Cantumkan nama lengkap, alamat email, dan nomor telepon yang aktif. Pastikan data sesuai dengan dokumen resmi lainnya.

Riwayat pendidikan
Tuliskan secara kronologis terbalik, dimulai dari pendidikan terbaru, lengkap dengan nama institusi, periode pendidikan, dan kualifikasi yang diperoleh.

Pengalaman kerja
Cantumkan pengalaman kerja, baik berbayar maupun sukarela, secara kronologis terbalik. Sertakan pencapaian dan keterampilan yang diperoleh.

 

