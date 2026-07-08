Daftar Operasi Ini Sudah Tak Ditanggung BPJS Kesehatan per Juli 2026

JAKARTA - Daftar operasi ini sudah tak ditanggung BPJS Kesehatan per Juli 2026. Masyarakat perlu mengetahui daftar operasi yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

Operasi yang tidak ditanggung merupakan tindakan yang tidak didasarkan pada indikasi medis, bersifat kosmetik, atau termasuk pelayanan yang dikecualikan dalam aturan JKN.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 dan peraturan jaminan kesehatan yang berlaku di tahun 2026.

Berikut adalah 5 kategori tindakan dan operasi yang sudah pasti tidak akan ditanggung:

Operasi Estetika atau Kosmetik: Segala jenis operasi plastik atau bedah kecantikan yang bertujuan untuk mengubah penampilan, bukan untuk menyembuhkan penyakit.

Operasi Tanpa Indikasi Medis: Tindakan bedah yang dilakukan bukan atas dasar anjuran dokter atau tidak memiliki urgensi medis yang jelas.