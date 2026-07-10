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halocoko Rayakan FIFA World Cup 2026 bersama Masyarakat Indonesia

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |10:04 WIB
halocoko Rayakan FIFA World Cup 2026 bersama Masyarakat Indonesia
Sebagai Official Ice Cream FIFA World Cup 2026, halocoko ajak masyarakat merayakan lewat beragam aktivitas di Jakarta Fair Kemayoran 2026. (Foto: halocoko)
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JAKARTA - Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap FIFA World Cup 2026™ terus meningkat seiring berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia. Kini ajang sepak bola tersebut telah memasuki babak 8 besar.

Menangkap momen tersebut, halocoko menghadirkan berbagai program dan aktivitas yang dirancang untuk membawa semangat sepak bola lebih dekat kepada masyarakat Indonesia.

Kampanye tersebut bertajuk "Berbagi Kebahagiaan di Setiap Sudut Negeri". halocoko ingin memastikan bahwa kegembiraan FIFA World Cup 2026™ tidak hanya dirasakan oleh para penggemar sepak bola di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau komunitas, sekolah, dan warung-warung di berbagai daerah di Indonesia.

Sebagai spesialis es krim cokelat Indonesia, halocoko percaya bahwa sepak bola memiliki kekuatan untuk menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Nilai kebersamaan, sportivitas, dan kegembiraan yang dihadirkan FIFA World Cup 2026™ sejalan dengan komitmen halocoko dalam menghadirkan es krim cokelat berkualitas yang dapat dinikmati oleh semua orang.

Menurut Viona Lie, Senior Brand Manager halocoko, kemitraan dengan FIFA World Cup 2026™ bukan hanya menjadi pencapaian penting bagi perusahaan, tetapi juga kesempatan untuk berbagi kebahagiaan kepada lebih banyak masyarakat Indonesia.

"FIFA World Cup 2026™ bukan sekadar ajang olahraga. Turnamen ini menghadirkan semangat persatuan, kebersamaan, dan pengalaman yang menyatukan masyarakat dari berbagai negara,” ujarnya.

(Foto: dok halocoko)
(Foto: dok halocoko)

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