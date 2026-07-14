Mendag Ungkap Penyebab Neraca Dagang RI Defisit Mei 2026

JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan tanggapan terkait kondisi neraca perdagangan ekspor Indonesia yang mengalami defisit pada Mei 2026 sebesar 1,61 miliar dolar AS. Defisit bulanan tersebut dinilai sebagai anomali sementara yang dipicu oleh lonjakan nilai impor minyak dan gas bumi (migas).

Pemerintah meminta masyarakat tidak panik karena secara akumulasi tahunan kondisi perdagangan nasional sebenarnya masih berada dalam posisi yang aman.

Secara kumulatif, performa ekspor Indonesia sepanjang awal tahun ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif jika dibandingkan periode sebelumnya.

"Secara kumulatif, Januari-Mei 2026 kita surplus 4,03 miliar. Kemudian ekspornya juga naik 3,02% atau periode Januari–Mei 2026 mencapai US$115,36 miliar," ujar Mendag Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Budi memaparkan secara rinci bahwa rapor merah pada bulan kelima tersebut utamanya terseret oleh tingginya nilai impor migas yang menyentuh angka 3,76 miliar dolar AS. Padahal, untuk sektor non-migas, Indonesia masih mencatatkan kinerja positif dengan torehan surplus sebesar 2,19 persen pada periode Januari-Februari 2026 secara perbandingan tahunan.

Faktor utama pembengkakan nilai impor ini lebih disebabkan oleh faktor eksternal harga komoditas global, bukan karena konsumsi domestik yang berlebihan. Nilai impor membumbung tinggi karena harga minyak mentah dunia sempat melambung di atas 100 dolar AS per barel pada bulan April sebelumnya.