20 Sekolah Rakyat Rampung, Fasilitasnya Ada Asrama Siswa, Rusun Guru hingga Lapangan Standar FIFA

PT Nindya Karya (Persero) menyelesaikan pembangunan 20 Sekolah Rakyat Tahap II di empat provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku. (Foto: Okezone.com/Nindya Karya)

JAKARTA - PT Nindya Karya (Persero) menyelesaikan pembangunan 20 Sekolah Rakyat Tahap II di empat provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku. Bangunan sekolah tersebut telah siap difungsikan untuk menyambut peserta didik baru Tahun Ajaran 2026/2027 yang kini memasuki Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah menjelaskan, dimulainya kegiatan MPLS menjadi momen penting yang menunjukkan bahwa hasil pembangunan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami bersyukur pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi amanah pemerintah kini telah memasuki tahap pemanfaatan. Dimulainya kegiatan MPLS menjadi bukti bahwa hasil pembangunan yang dikerjakan Nindya Karya sudah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, keberhasilan proyek ini bukan hanya diukur dari rampungnya konstruksi, tetapi juga dari manfaat yang terus dirasakan oleh generasi penerus bangsa.

Sebagai salah satu BUMN konstruksi yang dipercaya mengerjakan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia, perseroan memastikan setiap proses pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas, keselamatan kerja, serta ketepatan waktu.

Adapun sekolah rakyat tersebut berada di Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kota Tual, serta Kabupaten Maluku Tengah.