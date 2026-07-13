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2 Proyek Sekolah Rakyat Rampung 100 Persen

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |18:10 WIB
2 Proyek Sekolah Rakyat Rampung 100 Persen
Sekolah Rakyat (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Dua proyek pembangunan Sekolah Rakyat yang dikerjakan PT Nindya Karya, yakni Kota Medan dan Kabupaten Kediri, berhasil mencatatkan progres fisik 100 persen. 

Komisaris Utama PT Nindya Karya, Michael Umbas menilai keberhasilan tersebut sebagai bukti komitmen, profesionalisme, dan kerja keras seluruh tim proyek dalam mendukung penyelesaian salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Asta Cita di bidang pendidikan.

“Saya mengapresiasi dedikasi seluruh tim di lapangan yang telah mencapai progres fisik 100 persen. Ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi yang solid, dan komitmen seluruh insan Nindya Karya. Semoga capaian ini menjadi inspirasi sekaligus penyemangat bagi lokasi lainnya untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dengan tetap mengutamakan mutu, keselamatan kerja, dan tata kelola yang baik,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/7/2026).

Berdasarkan data progres per 11 Juli 2026, rata-rata kemajuan pembangunan 20 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II yang dikerjakan PT Nindya Karya telah mencapai 90 persen. 

Selain Kota Medan dan Kabupaten Kediri yang telah mencapai 100 persen, sejumlah proyek lainnya juga menunjukkan progres yang sangat baik, di antaranya Kota Kediri (94,09 persen), Kota Makassar (92,98 persen), dan Kota Pasuruan (92,41 persen).

 

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