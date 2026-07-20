Berapa Gram Emas Murni dan Harga Trofi Piala Dunia 2026 Jika Dirupiahkan?

JAKARTA - Berapa gram emas murni dan harga trofi Piala Dunia 2026 jika dirupiahkan? Tim Nasional (Timnas) Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah menang 1-0 atas Argentina di final yang berlangsung di MetLife Stadium, East Rutherford, Amerika Serikat pada Senin (20/7/2026) dini hari WIB. Gol tunggal kemenangan La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- dicetak Ferran Torres pada menit 107.

Kemenangan ini merupakan trofi kedua yang disabet Timnas Spanyol di ajang Piala Dunia. Trofi pertama disabet Timnas Spanyol pada 2010. Saat itu, Spanyol menang 1-0 atas Belanda juga lewat perpanjangan waktu.

Trofi Piala Dunia memiliki nilai yang sangat fantastis jika dilihat dari bahan-bahan yang menyusunnya.

Dilansir FIFA, trofi ini dibuat dari emas 18 karat, memiliki tinggi 36,8 sentimeter, dan berat sekitar 6,175 kilogram. Bagian bawah trofi juga dihiasi dua lapisan batu malasit hijau yang menjadi ciri khasnya.

Dengan berat dan material itu, nilai emas yang menyusun trofi diperkirakan mencapai lebih dari Rp11 miliar, tergantung harga emas dunia yang terus berubah.

Meski begitu, angka tersebut hanya mencerminkan nilai bahan bakunya, bukan harga keseluruhan trofi. Hal ini dikarenakan nilai trofi Piala Dunia tidak hanya berasal dari emas yang digunakan, tetapi juga dari sejarah dan makna yang melekat di dalamnya.

Meski nilai emasnya diperkirakan hanya mencapai miliaran rupiah, harga trofi Piala Dunia secara keseluruhan bisa berkali-kali lipat lebih tinggi.

Mengutip dari Consumer News and Business Channel (CNBC), trofi Piala Dunia diperkirakan bernilai sekitar USD20 juta atau setara dengan lebih dari Rp320 miliar berdasarkan kurs saat ini.