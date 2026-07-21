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Token Listrik dan Pengeluaran Rutin Melonjak, Ini Tips ala ShopeePay Biar Makin Hemat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |12:53 WIB
Token Listrik dan Pengeluaran Rutin Melonjak, Ini Tips ala ShopeePay Biar Makin Hemat
Ilustrasi PLN Pasti Murah. (Foto: dok Ist)
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JAKARTA – Berbagai kebutuhan rutin, seperti pembelian pulsa, paket data, hingga token listrik, menjadi pengeluaran yang selalu hadir setiap bulan. Ketika akumulasi pengeluaran tersebut mulai terasa semakin besar, masyarakat perlu lebih cermat dalam mengelolanya agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi tanpa membebani anggaran bulanan. 

Presiden Direktur ShopeePay Indonesia Eka Nilam Dari mengatakan bahwa sebagai dompet digital yang digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, aplikasi ShopeePay melihat langsung bagaimana pengeluaran rutin seperti pulsa, paket data, termasuk token listrik menjadi bagian penting dari aktivitas pengguna. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola keuangan, pengeluaran yang terlihat kecil tetapi terus berulang setiap bulan juga perlu diperhatikan. 

"Kebutuhan bulanan merupakan pengeluaran rutin yang sulit dihindari dan secara akumulatif dapat terasa cukup besar. Karena itu, masyarakat perlu lebih cermat dalam mengelolanya agar berbagai kebutuhan tersebut tetap terpenuhi tanpa membuat pengeluaran bulanan semakin membengkak," ujarnya.

Oleh karena itu, berikut empat cara yang dapat dilakukan untuk membantu menghemat pengeluaran pulsa, token listrik, dan berbagai kebutuhan digital sehari-hari.

1. Pantau Konsumsi Listrik Secara Berkala lewat Aplikasi PLN Mobile

Banyak orang baru menyadari penggunaan listrik meningkat ketika token lebih cepat habis atau tagihan bulanan terasa lebih besar dari biasanya. Untuk menghindarinya, luangkan waktu beberapa menit setiap bulan untuk mengecek riwayat konsumsi listrik melalui aplikasi PLN Mobile.

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