Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DJP soal TNI-Polri Ikut Awasi Wajib Pajak: Hanya Koordinasi Informasi, Bukan Pemeriksa

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |17:51 WIB
DJP soal TNI-Polri Ikut Awasi Wajib Pajak: Hanya Koordinasi Informasi, Bukan Pemeriksa
TNI-Polri Awasi Pajak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan keterlibatan unsur TNI dan Polri, khususnya Babinsa serta Bhabinkamtibmas, dalam pengawasan Wajib Pajak (WP) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE-8/PJ/2026, bukan aturan baru.

Bimo menegaskan, kebijakan koordinasi tersebut sebenarnya sudah berjalan sejak 2020 dan SE terbaru yang ditetapkan pada 15 Juli 2026 hanya berfungsi sebagai penyempurnaan aturan internal. Hal ini ditujukan untuk meluruskan keluhan publik yang dinilai keliru mengenai peran aparat kewilayahan dalam skema perpajakan.

"Jadi sekali lagi ini merupakan SE yang ditujukan untuk internal DJP. Jadi enggak perlu dipolemikkan dan digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak melibatkan babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja," ujar Bimo dalam konferensi pers di APBN KiTa, Selasa (21/7/2026).

Bimo menjelaskan bahwa kerja sama dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) murni berfokus pada koordinasi dan pertukaran informasi di lapangan, bukan memberi wewenang kepada mereka untuk menagih atau memeriksa pajak secara langsung.

"Salah satunya memang bintara pembina desa, bhayangkara pembina keamanan dan pertiban masyarakat. Jadi, perangkat desa dan segala macam berkoordinasi dengan kita, bukan mereka kemudian dinarasikan pelaksana pemeriksaan maupun pemungutan pajak, sama sekali tidak," jelas Bimo.

Bimo menambahkan bahwa peran aparat pembina desa ini sebatas instrumen pendukung. DJP tetap mengandalkan infrastruktur teknologi canggih seperti Compliance Risk Management (CRM), geo-tagging, dan sistem Coretax sebagai sarana utama pengawasan.

"Jadi kehadiran disana itu mendukung koordinasi bersama itu pun bukan senjata yang utama. Senjata utama udah lebih canggih. Jadi kita pakai CRM (Compliance Risk Management) mesin kita kemudian kita pakai reservasi dari geo tagging kita, kita pakai Coretax kita," ungkap Bimo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DJP Kemenkeu wajib pajak Pajak
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231284/polisi_bakal_awasi_wajib_pajak-JoDB_large.jpg
TNI-Polri Bakal Dilibatkan Awasi Wajib Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231264/menkeu_purbaya-skPc_large.jpg
Soal Insentif Pajak 0 Persen Investor PFII hingga 50 Tahun, Ini Respons Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231162/wajib_pajak-iwcS_large.jpg
Kemenkeu Resmi Libatkan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/320/3231008/pajak-TJvw_large.jpg
Penerimaan Pajak Naik Ditopang Konser Musik di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/320/3229208/rumah-7qES_large.jpg
Data Pajak Rumah Tak Sesuai? Begini Cara Pembetulan Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/320/3229012/said_iqbal-P7WE_large.jpg
Said Iqbal Minta Pajak JHT Dihapus Usai Bertemu Purbaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement