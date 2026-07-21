Bus Hidrogen Pertama di Indonesia Siap Ngaspal di Jalan Raya, Intip Spesifikasinya

Indonesia segera menguji bus hidrogen pertama di jalan raya setelah pemerintah meluncurkan Pilot Bus Hidrogen Diesel Dual Fuel (H2 DDF). (Foto :Okezone.com/PLN)

JAKARTA - Indonesia segera menguji bus hidrogen pertama di jalan raya setelah pemerintah meluncurkan Pilot Bus Hidrogen Diesel Dual Fuel (H2 DDF). Bus H2 DDF merupakan hasil modifikasi armada milik Perum DAMRI yang tetap menggunakan mesin diesel, namun mampu mengonsumsi kombinasi bahan bakar solar dan gas hidrogen.

Teknologi ini diharapkan menjadi solusi transisi menuju transportasi rendah emisi tanpa harus mengganti seluruh armada bus berbahan bakar diesel yang saat ini masih beroperasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pengembangan hidrogen merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung target transisi energi nasional.

"Melalui pembangunan ekosistem hidrogen yang terintegrasi, Indonesia tidak hanya menghasilkan energi bersih, tetapi juga menciptakan nilai tambah di dalam negeri, meningkatkan daya saing industri nasional, menarik investasi, serta membuka peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan," ujar Bahlil dalam sambutannya pada acara Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2026, Selasa (21/7/2026).

Bus H2 DDF menggunakan mesin diesel Hino enam silinder berkapasitas 7.684 cc yang dipadukan dengan sistem penyimpanan hidrogen berupa 16 tabung berkapasitas masing-masing 50 liter. Tabung tersebut memiliki tekanan nominal 200 bar dengan tekanan kerja 150 bar.