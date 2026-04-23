EVN Vietnam Kunjungi Indonesia, Bahas Transisi Energi Lewat Hidrogen

JAKARTA - Delegasi Vietnam Electricity (EVN) melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka kegiatan benchmarking dari Exchange and Learning Program between EVN. Kunjungan ke Hydrogen Center Senayan menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi regional, khususnya dalam pengembangan inovasi energi dan peningkatan efisiensi pembangkit listrik di kawasan Asia Tenggara.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, mengatakan bahwa kolaborasi lintas negara menjadi kunci dalam mendorong percepatan transisi energi di Asia Tenggara.

“Kami terus berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi transisi energi melalui pengembangan teknologi bersih, termasuk hidrogen. Kolaborasi dengan mitra internasional seperti EVN merupakan langkah penting untuk mempercepat adopsi inovasi, meningkatkan kapabilitas, serta memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem energi berkelanjutan di tingkat global,” ujar Bernadus, Kamis (23/4/2026).

Sejalan dengan hal tersebut, Vice President Pengembangan Bisnis Dekarbonisasi dan Manajemen Energi PT PLN (Persero), Ricky Cahya Andrian, menambahkan bahwa pengembangan hidrogen merupakan bagian penting dari strategi PLN dalam mendukung target dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan.

“PLN terus mendorong pengembangan ekosistem hidrogen sebagai salah satu solusi energi masa depan yang bersih dan efisien, sekaligus membuka peluang kolaborasi global untuk mempercepat implementasinya di Indonesia,” ujar Ricky.

Pada tataran operasional, Manager Engineering PLN Indonesia Power UBP Priok, Ary Rachmat, menyampaikan bahwa kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara kedua perusahaan.

“Melalui benchmarking ini, kami berharap dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan pengalaman, sekaligus mendorong akselerasi implementasi teknologi hidrogen sebagai bagian dari transformasi pembangkit menuju sistem energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” ujar Ary.

(Feby Novalius)

