Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

EVN Vietnam Kunjungi Indonesia, Bahas Transisi Energi Lewat Hidrogen

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |15:38 WIB
Delegasi Vietnam Electricity (EVN) melakukan kunjungan ke Indonesia . (Foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA - Delegasi Vietnam Electricity (EVN) melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka kegiatan benchmarking dari Exchange and Learning Program between EVN. Kunjungan ke Hydrogen Center Senayan menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi regional, khususnya dalam pengembangan inovasi energi dan peningkatan efisiensi pembangkit listrik di kawasan Asia Tenggara.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, mengatakan bahwa kolaborasi lintas negara menjadi kunci dalam mendorong percepatan transisi energi di Asia Tenggara.

“Kami terus berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi transisi energi melalui pengembangan teknologi bersih, termasuk hidrogen. Kolaborasi dengan mitra internasional seperti EVN merupakan langkah penting untuk mempercepat adopsi inovasi, meningkatkan kapabilitas, serta memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem energi berkelanjutan di tingkat global,” ujar Bernadus, Kamis (23/4/2026).

Sejalan dengan hal tersebut, Vice President Pengembangan Bisnis Dekarbonisasi dan Manajemen Energi PT PLN (Persero), Ricky Cahya Andrian, menambahkan bahwa pengembangan hidrogen merupakan bagian penting dari strategi PLN dalam mendukung target dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan.

“PLN terus mendorong pengembangan ekosistem hidrogen sebagai salah satu solusi energi masa depan yang bersih dan efisien, sekaligus membuka peluang kolaborasi global untuk mempercepat implementasinya di Indonesia,” ujar Ricky.

Pada tataran operasional, Manager Engineering PLN Indonesia Power UBP Priok, Ary Rachmat, menyampaikan bahwa kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara kedua perusahaan.

“Melalui benchmarking ini, kami berharap dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan pengalaman, sekaligus mendorong akselerasi implementasi teknologi hidrogen sebagai bagian dari transformasi pembangkit menuju sistem energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” ujar Ary.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/320/3201655//energi_hijau-6Bks_large.jpg
Investasi Rp 1.650 Triliun, RI Kembangkan Energi Terbarukan 50.000 MW hingga 2035
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/320/3201558//elnusa-HamF_large.jpeg
Hadapi Tuntutan Global, Terminal LPG Bertransformasi Jadi Green Terminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200823//sawit-9qOJ_large.jpg
RI Ubah Limbah Sawit Jadi BioCNG, Pabrik Ditargetkan Beroperasi 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199426//transisi_energi-KI8j_large.jpg
Strategi Baru PLN 2026, Fokus Efisiensi dan Transisi Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/320/3198062//ekonomi_hijau-jwus_large.png
Rating ESG Kian Diperhitungkan, Ini Dampaknya bagi Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/320/3197245//energi_hijau-Ec2T_large.jpg
PLN Catat Penjualan Listrik Hijau 6,43 TWh, Naik 19,65% di 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement