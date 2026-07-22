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Transaksi BI-FAST Capai 1,53 Miliar, Nilainya Tembus Rp3.777 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |15:48 WIB
Transaksi BI-FAST Capai 1,53 Miliar, Nilainya Tembus Rp3.777 Triliun
Volume transaksi yang diproses melalui BI-FAST mencapai 1.529 juta transaksi atau meningkat 38,09 persen. (Foto: okezone.com)
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JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat layanan pembayaran ritel BI-FAST terus menunjukkan pertumbuhan pada triwulan II 2026. Volume transaksi yang diproses melalui BI-FAST mencapai 1.529 juta transaksi atau meningkat 38,09 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan nilai transaksi mencapai Rp3.777 triliun.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan peningkatan transaksi BI-FAST mencerminkan semakin luasnya pemanfaatan layanan pembayaran digital yang cepat, efisien, dan aman oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

Selain BI-FAST, transaksi pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) juga mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi. Volume transaksi QRIS meningkat 100,12 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, didorong oleh bertambahnya jumlah pengguna dan merchant yang memanfaatkan sistem pembayaran berbasis kode QR tersebut.

"Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya jumlah pengguna maupun merchant yang mulai mengadopsi sistem pembayaran digital," ujarnya dalam Pengumuman RDG Bulanan Juli 2026 secara virtual, Rabu (22/7/2026).

Untuk transaksi bernilai besar, volume transaksi yang diproses melalui sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) mencapai 2,63 juta transaksi atau tumbuh 13,03 persen secara tahunan. Sementara itu, nilai transaksi BI-RTGS meningkat 12,66 persen menjadi Rp53.492 triliun pada periode yang sama.

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