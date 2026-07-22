Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026

JAKARTA - Produk Bitcoin Spot Exchange-Traded Fund (ETF) di Amerika Serikat (AS) kembali mencatat arus dana masuk selama dua pekan berturut-turut. Berdasarkan data SoSoValue, ETF Bitcoin membukukan net inflow sebesar USD75,7 juta (sekitar Rp1,36 triliun) sepanjang periode perdagangan 13-17 Juli 2026.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikasi mulai pulihnya sentimen investor institusi terhadap Bitcoin setelah beberapa bulan sebelumnya mengalami tekanan arus keluar.

Data SoSoValue menunjukkan bahwa selama periode 13-17 Juli 2026, ETF Bitcoin sempat mencatat arus keluar sebesar USD424,7 juta pada awal pekan. Namun, kondisi tersebut berbalik dengan arus dana masuk secara konsisten selama empat hari perdagangan berikutnya yang secara kumulatif mencapai sekitar USD500,4 juta.

Perkembangan ini menandai pembalikan tren setelah sekitar dua bulan ETF Bitcoin lebih banyak mengalami tekanan arus keluar. Minggu ketiga Juli 2026 ini, harga Bitcoin sedikit menguat sekitar Rp1,18 miliar di market Indodax. Momen ini bisa saja menjadi salah satu faktor penggerak harga Bitcoin ke depan.

CEO Indodax William Sutanto mengungkapkan bahwa ETF merupakan salah satu instrumen yang banyak dimanfaatkan investor institusi untuk memperoleh eksposur terhadap Bitcoin tanpa harus memiliki aset kripto secara langsung. Karena itu, perubahan arus dana ETF kerap menjadi salah satu indikator untuk membaca arah sentimen investor institusi.

“Arus dana ETF bukan hanya mencerminkan minat terhadap Bitcoin, tetapi juga menggambarkan bagaimana investor institusi mulai kembali meningkatkan eksposurnya terhadap aset berisiko setelah melalui periode ketidakpastian yang cukup panjang. Namun, hal ini belum dapat diartikan sebagai perubahan tren pasar secara keseluruhan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (22/7/2026).