Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |16:09 WIB
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Produk Bitcoin Spot Exchange-Traded Fund (ETF) di Amerika Serikat (AS) kembali mencatat arus dana masuk selama dua pekan berturut-turut. Berdasarkan data SoSoValue, ETF Bitcoin membukukan net inflow sebesar USD75,7 juta (sekitar Rp1,36 triliun) sepanjang periode perdagangan 13-17 Juli 2026. 

Capaian tersebut menjadi salah satu indikasi mulai pulihnya sentimen investor institusi terhadap Bitcoin setelah beberapa bulan sebelumnya mengalami tekanan arus keluar.

Data SoSoValue menunjukkan bahwa selama periode 13-17 Juli 2026, ETF Bitcoin sempat mencatat arus keluar sebesar USD424,7 juta pada awal pekan. Namun, kondisi tersebut berbalik dengan arus dana masuk secara konsisten selama empat hari perdagangan berikutnya yang secara kumulatif mencapai sekitar USD500,4 juta. 

Perkembangan ini menandai pembalikan tren setelah sekitar dua bulan ETF Bitcoin lebih banyak mengalami tekanan arus keluar. Minggu ketiga Juli 2026 ini, harga Bitcoin sedikit menguat sekitar Rp1,18 miliar di market Indodax. Momen ini bisa saja menjadi salah satu faktor penggerak harga Bitcoin ke depan. 

CEO Indodax William Sutanto mengungkapkan bahwa ETF merupakan salah satu instrumen yang banyak dimanfaatkan investor institusi untuk memperoleh eksposur terhadap Bitcoin tanpa harus memiliki aset kripto secara langsung. Karena itu, perubahan arus dana ETF kerap menjadi salah satu indikator untuk membaca arah sentimen investor institusi.

“Arus dana ETF bukan hanya mencerminkan minat terhadap Bitcoin, tetapi juga menggambarkan bagaimana investor institusi mulai kembali meningkatkan eksposurnya terhadap aset berisiko setelah melalui periode ketidakpastian yang cukup panjang. Namun, hal ini belum dapat diartikan sebagai perubahan tren pasar secara keseluruhan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/320/3226607/bitcoin-NVUs_large.jpg
Waspadai Modus Phishing dan CS Palsu Platform Kripto, Ini Modusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/622/3225479/bitcoin-Oz9v_large.jpg
Bitcoin Melemah Usai FOMC, Investor Harus Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/622/3224738/bitcoin-FNpA_large.jpg
AS-Iran Damai Dorong Pemulihan Sentimen Pasar Kripto, Harga Bitcoin Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/622/3216595/bitcoin-jvrz_large.jpg
Harga Bitcoin Menguat Dekati Rp1,4 Miliar, Ini Penopangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/622/3214292/bitcoin-EjUQ_large.jpg
Harga Bitcoin Dekati Rp1,37 Miliar di Tengah Dinamika Geopolitik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/622/3212608/bitcoin-o7XM_large.jpg
Iran Pungut Tarif Tol Bitcoin di Selat Hormuz, Harga Meroket 6%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement